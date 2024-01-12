Москва, 12 января, 2024, 16:10 — ИА Регнум. В Москве задержали актёра Богдана Кибалюка, известного по сериалу «Склифосовский» (8-й сезон), сообщил 12 января источник ИА Регнум.

Соцсети Богдан Кибалюк

Силовики на маршруте патрулирования задержали актёра недалеко от автосалона «Рольф Волгоградский» в районе Остаповского проезда. Это произошло глубокой ночью — приблизительно в 2:30 мск.

У Кибалюка нашли вещество, как полагают силовики, наркотическое. Препарат направили на экспертизу, Кибалюка задержали.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января суд в Москве принял решение о выдворении из России Петара Мартича — вокалиста группы «Пасош». Артиста признали виновным в пропаганде наркотиков.

В ноябре прошлого года сотрудники полиции вручили экс-солисту группы «Агата Кристи» Глебу Самойлову уведомление о признании двух песен — «Моряк» и «Опиум для никого» — пропагандой наркотиков. Об этом рассказал его продюсер Антон Чернин.