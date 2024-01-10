Москва, 10 января, 2024, 15:10 — ИА Регнум. Никулинский суд Москвы принял 10 января решение выдворить из России вокалиста группы «Пасош» Петара Мартича за пропаганду наркотиков, сообщили в пресс-службе суда.

Соцсети Петар Мартич

Певца суд признал виновным в административном правонарушении по статье о пропаганде наркотических средств (ч. 2 ст. 6.13 КоАП России).

Суд пришёл к выводу, что пропаганда содержится в одном из произведений певца. Ему также назначили наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Российский певец и музыкант сербского происхождения Мартич — основатель и вокалист групп «Прыгай, киска» и «Пасош». В Россию он переехал в 1997 году, позже вернулся в Белград, а в 2002 году переехал в Москву.

Как сообщало ИА Регнум, 3 ноября прошлого года суд вынес решение об аресте по делу о подготовке к сбыту наркотиков бывшего футболиста сборной России Алексея Бугаева.

В августе 2023 года директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о начале прокуратурой Москвы проверки блогера Виктории Бони у на предмет пропаганды наркотиков.