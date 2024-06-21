Москва, 21 июня, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Вооружённые Силы России владеют инициативой на всей линии фронта, снижая боевой потенциал противника, заявил 21 июня министр обороны Андрей Белоусов.

Евгений Биятов/РИА Новости

«Благодаря их (военнослужащих ВС РФ. — Прим. ред.) мужеству, самоотверженности и профессиональной работе мы владеем инициативой на всей линии фронта, последовательно снижая боевой потенциал противника», — сказал министр на встрече с выпускниками военных вузов.

Коллективный Запад стремится сдержать развитие России и сломать её независимый политический курс, но граждане могут быть уверены: Вооружённые силы смогут обеспечить стране суверенитет, подчеркнул Белоусов.

«Коллективный Запад стремится сдержать её (России — Прим. ред.) развитие, сломать независимый политический курс и поставить под удар безопасность государства», — сказал глава Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3897060" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, президент Владимир Путин в ходе той же встречи заявил, что выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности России.

Россия продолжит совершенствовать армию, опираясь на передовые технологии и опыт специальной военной операции, отметил глава государства. В частности, будет продолжено развитие ядерной триады, заявил Путин. Армия Россия и единство её народа — всепобеждающая сила, подчеркнул президент.

18 июня глава государства заявил, что уверен в победе России. Как всегда было в истории, в годы испытаний российское общество демонстрирует сплочённость, единение армии и народа, верность ценностям взаимопомощи и солидарности, завещанным предками, подчеркнул Путин.