Москва, 21 июня, 2024, 15:21 — ИА Регнум. Выпускники военных вузов в полной мере готовы решать задачу обеспечения безопасности России. Об этом президент Владимир Путин заявил 21 июня в ходе встречи с выпускниками в Георгиевском зале Большого Кремлёвского дворца.

Томас Тхайцук/ Sputnik/РИА Новости

Он отметил, что молодые офицеры достойно завершили обучение в прославленных вузах Минобороны, МЧС, правоохранительных органов и специальных служб, впитав наследие многих поколений предшественников. От них прямо зависит работа по укреплению всей системы обороноспособности страны, подчеркнул глава государства.

«Уверен, вы в полной мере готовы решать ответственные задачи по обеспечению безопасности Родины», — сказал Путин.

На встречу с президентом приглашены более 600 выпускников различных военных вузов, а также преподаватели и руководители военно-учебных заведений.

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Как сообщало ИА Регнум, 14 июня на встрече с участниками программы «Время героев» Путин заявил, что во время проведения специальной военной операции необходимо беречь не только боекомплект, но и в первую очередь людей. По его словам, армии нужны люди с современным подходом, достаточно опытные и в то же время достаточно молодые для руководства войсками.

Глава государства также отметил, что организация российской армии, в том числе в вопросе продвижения перспективных кадров, значительно изменилась за время СВО.