Москва, 21 июня, 2024, 15:25 — ИА Регнум. Армия России, офицерский корпус и единство народа являются всепобеждающей силой, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с выпускниками высших военных учебных заведений.

Артем Геодакян/ТАСС

Российский лидер отметил, что российские военные надёжно стоят на страже суверенитета и безопасности России, защищая граждан в Донбассе и Новороссии от неонацистов.

«На деле доказывают, что наша армия и её оплот — офицерский корпус, вековая сплоченность и единство многонационального нашего народа — это всепобеждающая сила», — подчеркнул президент.

Российский лидер отметил, что приоритетом страны остаётся содействие участникам специальной военной операции.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Путин заявил, что вся Россия поддерживает героев специальной военной операции на Украине. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул Путин.

В послании Федеральному собранию президент 29 февраля призвал органы власти продолжать делать всё необходимое для участников и ветеранов СВО и их семей. Глава государства также поблагодарил за поддержку в этом вопросе общественные организации. Путин назвал участников СВО подлинной элитой страны.

На параде Победы 9 мая Путин заявил, что все участники СВО — герои, их поддерживает вся страна. Как отметил президент, все, кто находится на передовой, проявляют стойкость, самопожертвование и самоотверженность, достойны преклонения.

В феврале Путин заявил, что единение России гарантирует победу.