Москва, 21 июня, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Россия продолжит совершенствовать армию с опорой на передовые технологии и опыт специальной военной операции. Об этом заявил 21 июня президент Владимир Путин на встрече с выпускниками военных вузов в Кремле.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Учитывая непростую международную ситуацию, появление новых вызовов и рисков, будем и дальше всесторонне совершенствовать вооруженные силы, выстраивать оборонную политику, опираться на передовые технологии и науку, эффективные экономические и финансовые решения», — гарантировал глава государства.

Он отметил, что будут учитываться и современные тенденции военного дела, и колоссальный боевой опыт, полученный в ходе СВО.

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Путин также заверил, что продолжится работа над современными высокотехнологичными образцами вооружения и техники, которые поступают в серийное производство. Потенциал армии будет укрепляться в том числе за счёт новейших комплексов с уникальными характеристиками.

Как сообщало ИА Регнум, 15 мая на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса Путин потребовал обеспечить армию всем необходимым при проведении СВО. Он заявил, что в Вооружённых силах ещё многое нужно менять, направления развития были не вполне понятны, пока не начались боевые действия.