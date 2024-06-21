Москва, 21 июня, 2024, 15:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками военно-учебных заведений в Москве заявил, что в стране продолжат развитие ядерной триады.

РИА Новости/Евгений Биятов

«В наших планах дальнейшее развитие ядерной триады как гарантии стратегического сдерживания и баланса сил в мире», — сказал глава государства.

В России будут ставить на боевое дежурство новейшие комплексы, подтвердившие свои уникальные характеристики, подчеркнул глава государства.

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Как передавало ИА Регнум, в марте глава государства заявил, что Россия готова применять оружие, в том числе ядерное, при возникновении опасности для существования российского государства, риске нанесения ущерба суверенитету и независимости страны. Президент напомнил, что всё это прописано в профильной стратегии. Также глава государства заявил, что российская ядерная триада является более современной, чем у любой другой страны.

7 июня Владимир Путин отметил, что Россия, в отличие от западных стран, никогда не «бряцала» ядерным оружием. Глава государства также призвал не говорить на эту тему всуе, подчеркнув, что у Москвы нет необходимости в использовании ЯО. Он вновь отметил, что в вопросе о возможности применения ядерного оружия Москва руководствуется соответствующей доктриной, и добавил, что доктрина является «живым инструментом» и в неё при необходимости могут внести изменения.