Москва, 21 июня, 2024, 13:43 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подарил лидеру КНДР Ким Чен Ыну другой автомобиль Aurus, отличающийся от того, что глава государства подарил ему ранее, такие подарки имеют прикладное значение. Об этом 21 июня заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Сергей Савостьянов/ТАСС

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Путин в ходе государственного визита в КНДР подарил Ким Чен Ыну адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года).

«Это разные машины. Одна машина длинная, на удлинённой базе. Это — машина на короткой базе, — уточнил Песков. — Учитывая тот режим, в котором не по своей вине приходится уже долгие годы жить корейцам, очевидно, что такие подарки имеют прикладное значение и необходимы для использования главой государства.

Песков добавил, что для межгосударственных отношений, тем более для КНДР, которая является непосредственно соседом России, это «не дорогой подарок».

Также представитель Кремля заявил, что собакам породы пхунсан, которых глава КНДР Ким Чен Ын подарил российскому лидеру, только предстоит дать клички, пока они ещё не в России.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В преддверии визита президента России в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. Затем начались переговоры двух лидеров. В завершение визита российского лидера состоялся государственный приём от имени главы КНДР Ким Чен Ына. На приёме Путин поднял тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР и за здоровье северокорейского лидера.