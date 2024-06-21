Москва, 21 июня, 2024, 08:26 — ИА Регнум. Отказ руководства ФРГ признать блокаду Ленинграда геноцидом советского народа говорит о многом, заявил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

РИА Новости/Виктор Барановский Ленинградская улица после артобстрела

«Отказ Германии признать блокаду Ленинграда геноцидом о многом говорит», — приводят слова Бастрыкина «Известия».

Как передавало ИА Регнум, 1 июня глава МИД России Сергей Лавров назвал цинизмом решение властей Германии не выплачивать компенсации жителям нееврейского происхождения, пострадавшим от блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны.

Также 1 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ИА Регнум заявила, что Запад постарается сделать всё возможное, чтобы не признавать геноцидом блокаду Ленинграда. Она подчеркнула, что блокада города нацистами стала беспрецедентным случаем во всей истории человечества. Дипломат также напомнила, что именно советский народ понёс самые большие потери в войне против захватчиков, возглавляемых Германией.

18 марта Россия направила Германии ноту с требованием признать геноцидом советского народа блокаду Ленинграда и другие преступления нацистов, совершённые в годы Великой Отечественной войны. Москва отметила, что Берлин признал геноцидом политику Германии в эпоху колониализма, но так и не сделал подобного шага в отношении преступлений нацистских войск.

Президент России Владимир Путин 27 января, выступая на концерте-реквиеме в честь 80-й годовщины полного снятия блокады Ленинграда, назвал геноцидом действия нацистов в отношении жителей города. Он отметил, что это только часть всех бесчинств оккупантов, их действия против советского народа полностью соответствуют определению геноцида. Россия добьётся, чтобы оценка таких преступлений оставалась незыблемой в международном праве, отметил глава государства.