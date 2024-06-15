Эксперт назвала категории граждан, кому с 1 июля повысят пенсии
Эксперт: с 1 июля у уволившихся в июне работающих пенсионеров повысятся пенсии
Москва, 15 июня, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Индексация пенсий в России с 1 июля коснётся нескольких категорий граждан, напомнила доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.
Она уточнила, что рост выплат затронет тех работающих пенсионеров, которые уволятся в июне.
«С 1 июля Социальный фонд России (СФР) автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне», — сказала эксперт, слова которой цитируют «Известия».
Она отметила, что при индексации выплат учтут коэффициенты, изменившиеся за период работы людей. Кроме того, повышение ждёт граждан, которым в июле текущего года исполнится 80 лет, и тех, кто получит I группу инвалидности. Все перерасчёты произойдут автоматически.
Усова также рассказала, что с июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии банка. Помимо этого, для граждан, которые получают пенсию, упростится порядок использования социальных накоплений в виде единовременной выплаты.
Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам. Он подчеркнул, что поддержка людей и обеспечение социальной справедливости являются одним из приоритетов политики РФ.
10 июня премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года. По его словам, в РФ насчитается 7,8 млн работающих пенсионеров.
Вице-премьер России Татьяна Голикова проинформирована, что на индексацию пенсий этой категории пенсионеров потребуется выделить не менее 100 млрд рублей.