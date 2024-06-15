Москва, 15 июня, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Индексация пенсий в России с 1 июля коснётся нескольких категорий граждан, напомнила доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву РАНХиГС Наталья Усова.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсия

Она уточнила, что рост выплат затронет тех работающих пенсионеров, которые уволятся в июне.

«С 1 июля Социальный фонд России (СФР) автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне», — сказала эксперт, слова которой цитируют «Известия».

Она отметила, что при индексации выплат учтут коэффициенты, изменившиеся за период работы людей. Кроме того, повышение ждёт граждан, которым в июле текущего года исполнится 80 лет, и тех, кто получит I группу инвалидности. Все перерасчёты произойдут автоматически.

Усова также рассказала, что с июля пенсионеры смогут оплачивать счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии банка. Помимо этого, для граждан, которые получают пенсию, упростится порядок использования социальных накоплений в виде единовременной выплаты.

Как сообщало ИА Регнум, 7 июня президент России Владимир Путин заявил, что необходимо вернуть индексации пенсий работающим пенсионерам. Он подчеркнул, что поддержка людей и обеспечение социальной справедливости являются одним из приоритетов политики РФ.

10 июня премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что индексация пенсий для работающих пенсионеров возобновится с 1 февраля 2025 года. По его словам, в РФ насчитается 7,8 млн работающих пенсионеров.

Вице-премьер России Татьяна Голикова проинформирована, что на индексацию пенсий этой категории пенсионеров потребуется выделить не менее 100 млрд рублей.