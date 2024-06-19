Пхеньян, 19 июня, 2024, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поблагодарил КНДР и лично её председателя Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников спецоперации (СВО).

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын

«Хочу поблагодарить наших корейских друзей и лично товарища Ким Чен Ына за организацию отдыха для детей погибших участников специальной военной операции в корейском детском лагере «Сондовон», — сказал Путин по итогам переговоров с лидером КНДР.

По его словам, Россия высоко ценит этот искренний жест заботы и дружбы.

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Как передавало ИА Регнум, в статье Владимира Путина «Россия и КНДР: традиции дружбы и сотрудничества сквозь года», которая была опубликована в газете «Нодон синмун» накануне визита президента РФ в эту страну, говорится, что Москва высоко ценит поддержку Пхеньяна в проведении СВО на Украине.

По словам российского лидера, Пхеньян был и остаётся убеждённым единомышленником и сторонником Москвы, готовым решительно противостоять стремлению коллективного Запада воспрепятствовать становлению многополярного миропорядка, основанного на справедливости, взаимном уважении суверенитета, а также учёте интересов друг друга.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в КНДР с дружественным государственным визитом. В аэропорту его встретил лидер страны Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. На переговорах российский лидер заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине.

По итогам переговоров стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.