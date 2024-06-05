Москва, 5 июня, 2024, 21:04 — ИА Регнум. Россия никому не угрожает, тем более главе другого государства, это моветон, заявил 5 июня на встрече с представителями мировых СМИ президент России Владимир Путин.

kremlin.ru

«Почему вы решили, что мы кому-то угрожаем? Мы никому не угрожаем, тем более главе другого государства. Это моветон, это нехорошо», — ответил президент на вопрос, угрожала или предостерегала ли Россия канцлера ФРГ Олафа Шольца.

Путин подчеркнул, что у России есть своя позиция по тем или иным вопросам, и Москва знает позиции европейских государств, в том числе и ФРГ, по событиям, которые происходят на Украине.

Встреча президента с руководителями агентств состоялась на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который проходит с 5 по 8 июня 2024 года. Накануне встречи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ожидается интересная беседа. По его словам, встречи президента с главами международных СМИ — традиция Петербургского форума, которая прерывалась на время пандемии коронавируса.

Ранее ИА Регнум сообщало, что канцлер Германии выступает за снятие ограничений для Украины в рамках использования ею западного оружия для ударов по территории России. Politico также привело заявление пресс-секретаря Шольца Штеффена Хебестрайта, который отметил, что не может раскрыть подробности тех договоренностей, которые были достигнуты Берлином и Киевом по вопросу использования немецкого оружия.

Владимир Путин 28 мая заявил, что представители стран НАТО, в первую очередь европейских, должны отдавать себе отчёт в последствиях своих заявлений и действий.