Якутск, 18 июня, 2024, 11:35 — ИА Регнум. Россия рада создавать условия на своих исторических территориях, в Донбассе и Новороссии, для достижения серьёзных результатов, включая сферу информационных технологий. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время визита выставки достижений Якутии в области IT.

Кадр из видео Владимир Путин во время визита выставки достижений Якутии в области IT

Как отметил глава государства, все направления в сфере информационных технологий будут полезными и перспективными для всех регионов России, включая новые.

«И мы очень рады, что имеем возможность сейчас вас поддержать и создать условия, чтобы вы добивались значимых, интересных результатов и для всей страны, и для каждого из вас», — подчеркнул российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, порядка 19,4 тыс. объектов были восстановлены в новых регионах России с 2022 года. В восстановительных работах задействовали максимальные 46 тысяч специалистов. Вместе с тем в пиковые моменты восстановительных работ привлекались около 5,4 тыс. единиц спецтехники.

24 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не хочет вечного конфликта, но не отдаст новые регионы Киеву.

31 января в ходе совещания по развитию новых регионов Путин назвал их социально-экономическое развитие возрождением и акцентировал, что в этом вопросе «мелочей нет». Глава государства подчеркнул, что необходимо во всех вопросах относиться к развитию новых территорий максимально серьёзно.

ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области вошли в состав России 30 сентября 2022 года по итогам проведённых в них референдумов. В этот день Путин и главы регионов подписали договоры о вхождении в состав РФ. В перечень субъектов РФ в Конституции они официально вошли 6 октября 2022 года.

Поздравляя жителей новых регионов 30 октября 2023 года, президент отметил, что их пытались запугать и отнять у них судьбу, культуру, традиции, родной язык, но они мужественно выстояли.

3 апреля Путин по видеосвязи принял участие в открытии социальных и жилых объектов в новых регионах. К сдаче в эксплуатацию подготовили перинатальный центр в Донецке, десять многоквартирных жилых домов и филиал Волгоградской академии МВД в Мариуполе, спортивную школу олимпийского резерва по тяжёлой атлетике в Луганске.