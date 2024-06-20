Вашингтон, 20 июня, 2024, 18:42 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки приняли решение поставить Украине средства и системы противовоздушной обороны NASAMS и Patriot в ущерб интересам других союзников, заявил 20 июня на брифинге координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

© Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press Глава киевского режима Владимир Зеленский

Он назвал это решение сложным, но необходимым. Он объяснил, что Вашингтону приходится «копать глубже», предоставляя Украине набор систем ПВО и ракет-перехватчиков для них, в том числе из собственных запасов американской армии. Именно по этой причине, подчеркнул представитель Белого дома, Вашингтон «поставил в очередь» передачу средств противовоздушной обороны другим странам.

Кирби уточнил, что США планируют поставить Украине сотни ракет для систем ПВО Patriot и NASAMS.

«Мы ожидаем, что первые поставки в рамках этой реприоритезации ракет ПВО/ПРО в пользу Украины произойдёт в ближайшие недели, точно до конца лета увидит первые такие поставки», — сказал он.

Ранее газета Financial Times, ссылаясь на свои источники, написала, что правительство Соединённых Штатов объявит о приостановке выполнения всех заказов, связанных с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, чтобы обеспечить средствами противовоздушной обороны Украину. Среди стран ЕС, ожидающих от Вашингтона поставок систем Patriot, числятся Германия, Польша и Румыния.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 11 июня Кирби не стал подтверждать достоверность информации о возможной передаче США Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден одобрил развёртывание ещё одной батареи Patriot. По информации издания, Patriot должны поставить из Польши, где он защищает возвращающиеся домой ротационные силы ВС США.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что передача Западом Киеву оружия не изменит хода спецоперации. Президент России Владимир Путин, в частности, комментируя поставки США вооружения киевскому режиму заявлял, что Вооружённые силы РФ «пощелкают» и Patriot.