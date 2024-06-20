Вашингтон, 20 июня, 2024, 14:24 — ИА Регнум. Правительство Соединённых Штатов объявит 20 июня о приостановке выполнения всех заказов, связанных с зенитными ракетными комплексами (ЗРК) Patriot, чтобы обеспечить средствами противовоздушной обороны Украину, пишет газета Financial Times, ссылаясь на свои источники.

Jens BÃ¼ttner/dpa/Global Look Press

«Власти США намерены приостановить все открытые заказы на системы ПВО Patriot и ракеты-перехватчики до того, как у Украины будет достаточно для защиты», — говорится в статье.

По данным издания, среди стран ЕС, ожидающих от Вашингтона поставок систем Patriot, числятся Германия, Польша и Румыния.

Как передавало ИА Регнум, на брифинге 11 июня координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби не стал подтверждать достоверность информации о возможной передаче США Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot.

Перед этим газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что президент США Джо Байден одобрил развёртывание ещё одной батареи Patriot. По информации издания, Patriot должны поставить из Польши, где он защищает возвращающиеся домой ротационные силы ВС США.

Российские официальные лица неоднократно отмечали, что передача Западом Киеву оружия не изменит хода спецоперации. Президент России Владимир Путин, в частности, комментируя поставки США вооружения киевскому режиму заявлял, что Вооружённые силы РФ «пощелкают» и Patriot.