Москва, 22 декабря, 2022, 23:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции 22 декабря, комментируя анонсируемые поставки США вооружения киевскому режиму, заявил что Вооруженные силы РФ «пощелкают» ЗРК Patriot.

Zachi Evenor Patriot

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«Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что Patriot является достаточно старой системой.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден в ходе визита украинского коллеги Владимира Зеленского заверил, что Штаты и в дальнейшем будут укреплять ВСУ, в том числе и их противовоздушную оборону. Говоря о ракетных комплексах Patriot, Байден заявил, что Штаты не только дадут их киевскому режиму, но и обучат украинских боевиков правильно их использовать.