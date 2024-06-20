Белгород, 20 июня, 2024, 18:13 — ИА Регнум. В Белгородской области задержан гражданин России, намеревавшийся принять участие в боевых действиях на стороне Украины в составе террористической организации, сообщило 20 июня управление ФСБ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум

Житель Новосибирской области 1996 года рождения намеревался незаконно покинуть территорию России и попасть на Украину, но был задержан в районе Белгорода, сказано в сообщении.

«Сотрудниками регионального УФСБ совместно с коллегами из ПУ ФСБ России по Белгородской и Воронежской областям пресечена противоправная деятельность гражданина РФ, пытавшегося выехать на территорию Украины для участия в боевых действиях против Вооружённых сил Российской Федерации», — отметила ФСБ.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к преступлению, государственной измене и участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической. Подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня управление ФСБ по Калужской области сообщило, что планировавшему вступить в ряды ВСУ бывшему военному лётчику выдали официальное предостережение. По данным ведомства, двое граждан России обратились в украинские спецслужбы, предложив свои услуги по сбору координат военных объектов на территории Московской и Калужской областей. Нанести ущерб безопасности РФ они не успели.

30 мая ФСБ сообщила о задержании в Крыму четырёх человек за подготовку терактов на железной дороге по заданию Украины. Ещё один подозреваемый погиб при попытке забрать из тайника самодельное взрывное устройство. Диверсанты должны были парализовать движение поездов, включая составы военного назначения, рассказал на допросе один из задержанных.

29 мая управление ФСБ по Запорожской области сообщило, что жителя Мелитополя выдворили из страны с запретом въезда на 20 лет за сбор информации о российских военных и поддержку украинских националистов в соцсетях. Сотрудники службы установили, что злоумышленник, действуя по идеологическим мотивам, предпринял попытку собрать и передать Киеву сведения о дислокации военной техники и военнослужащих российской армии на территории региона.