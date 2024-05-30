Симферополь, 30 мая, 2024, 09:50 — ИА Регнум. В Крыму задержали четырёх человек за подготовку терактов на железной дороге по заданию Украины, сообщили 30 мая в ФСБ.

РИА Новости/ФСБ РФ

По данным ведомства, пять жителей Крыма готовили серию терактов на железнодорожных объектах по заданию Киева. Задержали четверых диверсантов.

Установлено, что они передавали на Украину сведения о расположении в Крыму российских войск, системы противовоздушной обороны и ТЭК, а также об организации обороны Крымского моста.

Четверо задержанных дают признательные показания. Пятый, который руководил группой, во время операции по задержанию покончил с собой у схрона.

Завербованных ВСУ россиян задержали в Крыму за подготовку терактов.

Как сообщало ИА Регнум, сотрудники ФСБ задержали в Херсонской области жительницу Нижнесерогозского района. Гражданка России сообщила, что в октябре 2022-го — ноябре 2023 года передавала на Украину информацию о российских военных. На допросе она заявила, что раскаивается в содеянном.

Против задержанной возбудили уголовное дело по статье о госизмене (ст. 275 УК РФ).