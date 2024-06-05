Калуга, 5 июня, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Планировавшему вступить в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ) бывшему военному лётчику выдали официальное предостережение. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ по Калужской области.

РИА Новости / Дмитрий Макеев

Ранее бывшего военного лётчика и другого жителя Калужской области выявили сотрудники ФСБ. Обоим предъявили предостережения. По данным ФСБ, двое граждан России, Худяков П. Ш. и Фенько М. М., обратились в украинские спецслужбы, предложив свои услуги по сбору координат военных объектов на территории Московской и Калужской областей.

«В связи с тем, что действия граждан не нанесли существенного ущерба безопасности Российской Федерации, УФСБ России по Калужской области им объявлены официальные предостережения о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ («Государственная измена»)», — сообщили в ФСБ.

Вместе с тем отмечается, что оба мужчины признали свою вину и «отказались от продолжения своих противоправных действий».

Как передавало ИА Регнум, ранее сотрудники ФСБ раскрыли агентурную сеть украинских спецслужб в Севастополе, созданную для проведения диверсий против военнослужащих Черноморского флота, а также на объектах инфраструктуры. Были задержаны пять человек, которых завербовали на территории Запорожской области.

При обысках в домах подозреваемых были обнаружены три бомбы и несколько килограммов взрывчатых веществ, в том числе британского производства. Возбуждены уголовные дела по статьям о госизмене и подготовке теракта. Один из задержанных планировал совершить диверсию на военном аэродроме, второй — подорвать высокопоставленного офицера, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

30 мая сотрудники ФСБ задержали в Крыму четверых завербованных Киевом диверсантов, которым украинские спецслужбы поручили подорвать железнодорожное полотно на разных участках, чтобы парализовать движение поездов, в том числе составов военного назначения. Один из задержанных рассказал, что он должен был остановить взрывом поезд, по которому затем планировалось нанести ракетный удар.