Ханой, 20 июня, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин пригласил генсека и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время, сообщила 20 июня пресс-служба Кремля.

РИА Новости/Гавриил Григоров

«Президент Путин пригласил генерального секретаря и высших руководителей Вьетнама посетить Россию в удобное время. Генеральный секретарь Нгуен Фу Чонг и высшие руководители Вьетнама приняли приглашение», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что российский лидер выразил благодарность руководству Вьетнама за тёплый и радушный приём. По словам Путина, это свидетельствует о высоком уровне взаимного доверия, традиционной дружбе и особых симпатиях между руководством и народами двух стран.

Кроме того, Владимир Путин отметил, что Россия ценит взвешенную позицию Ханоя по острым международным вопросам.

Как передавало ИА Регнум, президент России 20 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Вечером 19 июня его самолёт приземлился в аэропорту Ханоя. Ранее Путин посетил Пхеньян, где провёл переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном.

Перед своим визитом Путин сообщил в статье, написанной для вьетнамской газеты «Нян Зан», о намерении России запустить во Вьетнаме СПГ-проекты. Он отметил, что Россия также работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям.

20 июня российский лидер принял участие в двусторонних переговорах с президентом Вьетнама То Ламом. По их итогам лидеры подписали ряд документов, в том числе приняли заявление о дальнейшем углублении всеобъемлющего стратегического партнёрства. То Лам также отметил, что Россия и Вьетнам будут наращивать оборонное сотрудничество.