Ханой, 20 июня, 2024, 12:49 — ИА Регнум. Россия ценит взвешенную позицию Вьетнама по острым международным вопросам, заявил 20 июня президент Владимир Путин.

Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Владимир Путин

Позиции двух стран по многим важным международным вопросам близки, отметил глава государства на встрече с генсеком ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом в Ханое.

«Мы разделяем идеи построения справедливого, демократического, многополярного мироустройства с опорой на международное право, принципы суверенитета и равенства государств. Тесно и конструктивно взаимодействуем в рамках международных объединений, прежде всего в ООН», — сказал президент.

Он также сообщил, что в ходе встречи с генсеком будут обсуждаться как двусторонние отношения, так и международные вопросы.

Как передавало ИА Регнум, Путин вечером 19 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам.

Пресс-служба Кремля ранее проинформировала, что президент по приглашению Нгуен Фу Чонга 19–20 июня посетит Вьетнам с государственным визитом.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщал, что в ходе визита предполагается подписать более 20 документов, в том числе совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами.

Россия благодарна Вьетнаму за сбалансированную позицию по ситуации на Украине, отметил ранее Путин в своей статье для вьетнамской газеты «Нян Зан».