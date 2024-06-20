Против жительницы Хабаровска возбудили дело о государственной измене
Хабаровск, 20 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Дело о государственной измене возбудили в отношении жительницы Хабаровска, передававшей информацию украинским спецслужбам. Об этом 20 июня сообщили журналистам в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, спецслужбы Украины получили от женщины сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Установлено, что ранее она через интернет связалась с представителями этих спецслужб, чтобы оказать содействие в совершении диверсионно-террористических акций на объектах органов государственной власти в Хабаровске.
Следователи ФСБ возбудили в отношении хабаровчанки уголовное дело по статье 275 УК РФ. Расследование продолжается.
Как сообщало ИА Регнум, в мае Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену. Малину признали виновным в десяти преступлениях, в числе которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации.
В Калужской области бывшему военному лётчику выдали предостережение о деяниях, подпадающих под статью о госизмене. По данным ФСБ, двое граждан России, бывший лётчик и ещё один калужанин, обратились в украинские спецслужбы и предложили собрать для них координаты военных объектов на территории Московской и Калужской областей.
Ранее в госизмене обвинили жительницу ЛНР, которая два года прятала в своей квартире двух бойцов ВСУ. По данным следствия, 50-летняя женщина пыталась помочь им перебраться на Украину, оформила на них фиктивные медицинские документы о болезни и купила сим-карты местного оператора. Украинских военных задержали на границе.