Хабаровск, 20 июня, 2024, 08:22 — ИА Регнум. Дело о государственной измене возбудили в отношении жительницы Хабаровска, передававшей информацию украинским спецслужбам. Об этом 20 июня сообщили журналистам в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, спецслужбы Украины получили от женщины сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Установлено, что ранее она через интернет связалась с представителями этих спецслужб, чтобы оказать содействие в совершении диверсионно-террористических акций на объектах органов государственной власти в Хабаровске.

Следователи ФСБ возбудили в отношении хабаровчанки уголовное дело по статье 275 УК РФ. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Второй западный окружной военный суд приговорил 35-летнего бармена Владимира Малину к 25 годам лишения свободы за диверсии на железной дороге в Московской области и госизмену. Малину признали виновным в десяти преступлениях, в числе которых государственная измена, приготовление к совершению теракта, совершение группой лиц двух диверсий, участие в террористической организации.

В Калужской области бывшему военному лётчику выдали предостережение о деяниях, подпадающих под статью о госизмене. По данным ФСБ, двое граждан России, бывший лётчик и ещё один калужанин, обратились в украинские спецслужбы и предложили собрать для них координаты военных объектов на территории Московской и Калужской областей.

Ранее в госизмене обвинили жительницу ЛНР, которая два года прятала в своей квартире двух бойцов ВСУ. По данным следствия, 50-летняя женщина пыталась помочь им перебраться на Украину, оформила на них фиктивные медицинские документы о болезни и купила сим-карты местного оператора. Украинских военных задержали на границе.