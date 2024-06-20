Москва, 20 июня, 2024, 06:12 — ИА Регнум. Российские военнослужащие расчётов 152-мм самоходных артиллерийских установок 2С3 «Акация» Центральной группировки войск уничтожили на авдеевском участке фронта опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ). Противник понёс потери в технике и личном составе, сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Артиллеристы, выполнив серию выстрелов с закрытых огневых позиций, уничтожили укрепленный опорный пункт противника, который препятствовал дальнейшему продвижению штурмовых групп. Потери противника составили до 50 военнослужащих и 122-мм гаубица Д-30», — уточнили в ведомстве.

По словам старшего офицера батареи с позывным Пчела, на данном участке линии боевого соприкосновения артиллерия в основном подавляет живую силу и технику ВСУ. Так, недавно российские бойцы поразили БМП Bradley и миномётный расчет.

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ за сутки потеряли на разных участках фронта до 1840 бойцов, отметил 18 июня официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков. На двух направлениях российские военные заняли более выгодные рубежи, ещё на двух — улучшили положение по переднему краю и тактическое положение. ВС РФ уничтожили две пусковые установки С-300, поразили цех производства украинских беспилотников, а также склад 44-й бригады ВСУ, с которого разгружали западную технику.

В июне министр обороны России Андрей Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам специальной военной операции. Глава ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за выполнение задач и пожелал успехов в военной службе.