Москва, 20 июня, 2024, 03:15 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин 20 июня в столице Вьетнама, Ханое, проведёт переговоры с четырьмя руководителями страны. Кроме того, запланирована встреча с выпускниками советских и российских вузов, сообщил журналистам помощник лидера российского государства Юрий Ушаков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

На данный момент, по словам Ушакова, в РФ обучается более 3 тыс. вьетнамских студентов. За многие годы российские вузы выпустили почти 75 тыс. вьетнамских специалистов.

Также в официальной программе государственного визита Путина в Ханой — посещение торжественного приёма от имени президента страны То Лама.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин вечером 19 июня прибыл с государственным визитом во Вьетнам. Борт №1 приземлился в аэропорту Ханоя.

Правительство Вьетнама проигнорировало критику США, принимая с визитом Владимира Путина, написало 19 июня агентство Bloomberg.

В ходе визита предполагается подписать более 20 документов, в том числе совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между РФ и Вьетнамом.