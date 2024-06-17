Москва, 17 июня, 2024, 18:00 — ИА Регнум. В Ханое в честь президента России Владимира Путина планируется торжественный приём, сообщил 17 июня журналистам помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Торжественный приём от имени президента в честь нашего президента», — сказал он.

Ушаков также рассказал, что делегации России и Вьетнама во время визита Путина в Ханой подпишут около 20 документов. Так, по его словам, примут двустороннее совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами. А также подпишут целый ряд документов о сотрудничестве в различных областях.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля информировала, что Владимир Путин 19–20 июня посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга.

Путин встречался с коллегой из Вьетнама Во Ван Тхыонгом, который в марте этого года ушёл в отставку, в октябре 2023 года. Тогда российский лидер отмечал, что отношения двух стран развиваются в дружеском ключе. В свою очередь Во Ван Тхыонг пригласил президента России посетить Вьетнам и заявил, что будущий визит «станет радостью для вьетнамского народа».

26 марта Путин провёл разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Во время беседы он пригласил российского лидера посетить Вьетнам. Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин получил приглашение посетить Вьетнам.