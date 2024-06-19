Донецк, 19 июня, 2024, 22:28 — ИА Регнум. В Донецке количество погибших в результате обстрела ВСУ увеличилось до двух человек, также пострадали семь граждан. Об этом 19 июня сообщил в Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Иван Шилов ИА Регнум

«К сожалению, увеличилось количество жертв украинской агрессии за сегодняшний день: два мирных жителя республики погибли, ещё семь человек пострадали», — написал Пушилин.

Он уточнил, что после обстрела Петровского района столицы республики около остановки общественного транспорта от получения ранений скончалась женщина 1955 года рождения, ещё одна женщина 1949 года рождения была ранена.

Кроме того, в Центрально-Городском районе Горловки от удара украинских боевиков во время проведения дорожных работ пострадали три сотрудника ГУП ДНР «Автодор» — женщина и двое мужчин. Они получили ранения средней степени тяжести. Также медицинская помощь потребовалась сотруднице ГУП ДНР АЗС «РТК».

При обстрелах были повреждены три жилых домостроения в Кировском и Петровском районах Донецка, три объекта гражданской инфраструктуры (АЗС, ЛЭП, инфраструктура складских помещений), уточнил Пушилин.

По его словам, противник совершил 21 обстрел, выпустив 54 боеприпаса с применением реактивной и ствольной артиллерии калибра 155 мм, в том числе кассетного типа.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня мэр города Донецка Алексей Кулемзин проинформировал о гибели мужчины во время обстрела Петровского района. Он скончался на остановке общественного транспорта. Анкетные данные погибшего устанавливаются.

13 июня ВСУ нанесли удар по находившимся под Горловкой двум сотрудникам НТВ и офицеру сопровождения. Оператор Валерий Кожин скончался от ранений в больнице. Военкор Алексей Ивлиев из-за полученных ран лишился руки, его эвакуировали в Москву.

18 июня в больнице, не приходя в сознание, умер военнослужащий Антон Микужис, который сопровождал съёмочную группу телеканала НТВ в Горловке в ДНР и попал вместе с журналистами под обстрел киевских боевиков. Ему было 33 года. Он работал в пресс-службе Народной милиции Луганской Народной Республики.