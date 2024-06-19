Анкара, 20 июня, 2024, 02:35 — ИА Регнум. На полях саммита НАТО в Вашингтоне 9–11 июля, возможно, состоятся отложенные ранее переговоры лидеров Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джо Байдена. Об этом сообщил турецкий телеканал Habertürk.

Tccb.gov.tr Президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Джо Байден

Журналисты напомнили, что в мае 2023 года встречу Эрдогана и Байдена перенесли на более поздний срок из-за несовместимости графиков двух президентов. Отложенные переговоры планируется провести на полях саммита НАТО, указал телеканал.

Предполагается, что самой значимой повесткой заседания станет конфликт на Украине. Кроме того, Эрдоган, скорее всего, обратит внимание лидеров НАТО на продолжающиеся атаки Израиля на палестинских территориях.

Как передавало ИА Регнум, власти США хотели бы, чтобы Турция играла роль «противовеса» России и Китая. Об этом в своей статье 12 мая написал обозреватель турецкой газеты Aydnlk Фикрет Акфырат. Именно с этим связаны заявления Вашингтона о «новом этапе» в отношениях с Анкарой, считает он. По мнению автора, США ищут способ защитить свои интересы в регионе после ухода из Ирака и Сирии, но интересам Турции эта задуманная для неё «роль» не соответствует.

Очередная попытка усидеть на двух стульях обернулась для Эрдогана настоящим провалом — с президентом России Владимиром Путиным весной 2024 года он не встретился, но не принял его и Байден, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.

Страны НАТО на предстоящем в июле саммите альянса в Вашингтоне намерены объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По мнению итальянской газеты Corriere della Sera, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет словосочетание «никаких сапог на земле».