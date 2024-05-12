Анкара, 12 мая, 2024, 16:12 — ИА Регнум. Власти США хотели бы, чтобы Турция играла роль «противовеса» России и Китая, отметил в своей статье 12 мая обозреватель турецкой газеты Aydnlk Фикрет Акфырат.

Иван Шилов ИА REGNUM

Именно с этим связаны заявления Вашингтона о «новом этапе» в отношениях с Анкарой, полагает автор.

«Есть ли у этих двух союзников по НАТО общая позиция в отношении безудержной агрессии Израиля? Или есть ли у Вашингтона и Анкары общие интересы в отношении санкций против России, одного из важнейших внешнеторговых партнеров Турции? В чём Анкара и Вашингтон сходятся в своей политике по отношению к России?» — отметил журналист.

США ищут способ защитить (от Ирана, России и Китая) свои интересы в регионе после ухода из Ирака и Сирии, но интересам Турции эта задуманная для неё «роль» не соответствует, добавил автор.

Как сообщалось ранее, 11 мая в ходе визита в Анкару заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Джон Басс заявил, что США и Турция находятся на пороге нового этапа отношений.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил, какие темы предполагалось обсуждать в ходе запланированных на 9 мая переговоров президентов Турции и США Реджепа Тайипа Эрдогана и Джозефа Байдена во время визита Эрдогана в Вашингтон. В частности, в повестку дня были включены вопросы двусторонних и региональных отношений, ситуация в секторе Газа и конфликт на Украине.

Позже стало известно об отмене визита Эрдогана в США. Президент Турции заявил, что причиной стали плотные графики (его и Байдена) и сложности в согласовании даты встречи.

Очередная попытка усидеть на двух стульях обернулась для Эрдогана настоящим провалом — с президентом России Владимиром Путиным весной 2024 года он не встретился, но не принял его и Байден, отмечал в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.