Москва, 17 июня, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 19–20 июня посетит Вьетнам с государственным визитом по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии страны Нгуен Фу Чонга. Об этом говорится на сайте Кремля.

EPA/LUONG THAI LINH /ТАСС

Отмечается, что в Ханое Путин встретится с Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром вьетнамского правительства Фам Минь Тинем и председателем Национального собрания Чан Тхань Маном.

«Планируется обсудить состояние и перспективы дальнейшего развития всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и Вьетнамом в торгово-экономической, научно-технологической и гуманитарной областях, а также провести обмен мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня», — отметили в пресс-службе Кремля.

По итогам переговоров будет сделано совместное заявление и подписан ряд двусторонних документов.

18 июня российский лидер посетит Якутск, после чего в этот же день отправится с государственным визитом в КНДР, где пробудет до 19 июня.

Как передавало ИА Регнум, 7 октября 2023 года Путин встретился в Пекине с коллегой из Вьетнама Во Ван Тхыонгом, который в марте этого года ушёл в отставку. Российский лидер тогда отмечал, что отношения двух стран развиваются в дружеском ключе. В свою очередь Во Ван Тхыонг пригласил президента России посетить Вьетнам и заявил, что будущий визит «станет радостью для вьетнамского народа».

26 марта Владимир Путин провёл разговор с генеральным секретарём ЦК Компартии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом. Во время беседы Нгуен Фу Чонг пригласил российского лидера посетить Вьетнам.

Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что Путин получил приглашение посетить Вьетнам с официальным визитом.

6 июня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что у Путина запланированы заграничные поездки помимо посещения Казахстана для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Он отметил, что Кремль эти визиты пока не анонсирует.