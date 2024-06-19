Ханой, 19 июня, 2024, 18:44 — ИА Регнум. В первом квартале 2024 года почти 60% торговли РФ и Вьетнама осуществлялось в национальных валютах, отметил в своей статье для вьетнамской газеты «Нян Зан» президент России Владимир Путин.

РИА Новости / Сергей Бобылев

Он отметил, что этот показатель растёт.

«В прошлом году доля таких транзакций обеспечивала более 40% объёма двусторонней торговли. А в первом квартале этого года — уже почти 60%», — отметил президент.

Показатели соответствуют общемировой тенденции по постепенному отказу от использования «во многом скомпрометированных» западных валют в международной торговле и инвестициях, подчеркнул Путин.

Как передавало ИА Регнум, ранее пресс-служба Кремля проинформировала, что по приглашению генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонга Владимир Путин 19–20 июня посетит страну с государственным визитом.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что в ходе визита предполагается подписать более 20 документов, в том числе совместное заявление, которое подтвердит принципы всеобъемлющего стратегического партнёрства между странами.

В своей статье для вьетнамской газеты Путин также сообщил, что российская компания «Новатэк» планирует запустить во Вьетнаме СПГ-проекты. Кроме того, президент отметил, что Россия работает над созданием во Вьетнаме центра по ядерным технологиям.