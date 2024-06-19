Пхеньян, 19 июня, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин завершил государственный визит в Корейскую Народную Демократическую Республику (КНДР). В общей сложности Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын общались более 11 часов.

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Председатель государственных дел КНДР проводил российского лидера до самого трапа самолёта.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В преддверии визита президента России в КНДР на улицах Пхеньяна появились российские флаги, а в аэропорту повесили плакат о российско-корейской дружбе. Кроме того, портрет Путина повесили на одном из зданий в столице КНДР. Его изображения и российские флаги также разместили вдоль дороги.

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Официальная часть визита началась 19 июня на площади Ким Ир Сена в Пхеньяне. На переговорах российский лидер заявил, что Россия десятилетиями противостоит навязываемой империалистической политике США. Он отметил, что Россия ценит политическую поддержку властей КНДР, в том числе в конфликте на Украине. По итогам переговоров стороны подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.

Вместе с тем лидеры обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Позже лидеры двух стран возложили цветы к монументу в память о воинах Советской армии, погибших при освобождении Кореи от японских оккупантов. Перед началом церемонии военный оркестр исполнил гимны обеих стран. Президент России, опустившись на одно колено, расправил бело-сине-красные ленты на венке, а затем поклонился монументу в память о павших.

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Кроме того, лидеры двух стран посетили торжественный концерт в спортивном комплексе «Чеюкквон», на котором исполнили песни о войне и композиции певца SHAMAN.

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Затем состоялся государственный приём от имени главы КНДР Ким Чен Ына. На приёме Путин поднял тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР и за здоровье северокорейского лидера.