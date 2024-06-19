Пхеньян, 19 июня, 2024, 16:42 — ИА Регнум. Лидер КНДР Ким Чен Ын 19 июня в Пхеньяне проехал за рулём автомобиля Aurus вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын в автомобиле Aurus

Глава российского государства сидел на переднем пассажирском кресле.

Автомобиль был одним из подарков российского лидера Ким Чен Ыну. Ранее в этот же день президент России прокатил лидера КНДР по его резиденции.

Помощник президента Юрий Ушаков рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года), а лидер КНДР — несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Автомобили Aurus Senat впервые показали широкой публике в мае 2018 года во время инаугурации президента России. Проект платформы для перевозки и сопровождения подлежащих государственной охране лиц создал институт НАМИ.

Как передавало ИА Регнум, вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын.

Путин и Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. Лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

В рамках визита Путина лидеры также возложили цветы к монументу советским воинам, погибшим при освобождении Кореи. Кроме того, президент РФ и лидер КНДР посетили концерт, данный в честь Владимира Путина. Позднее на торжественном приёме глава российского государства поднял тост за здоровье Ким Чен Ына.