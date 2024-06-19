Пхеньян, 19 июня, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ходе визита в Пхеньян сел за руль автомобиля Aurus и прокатил лидера КНДР Ким Чен Ына, который занял пассажирское сидение.

Гавриил Григоров/POOL/РИА Новости

Помощник президента Юрий Ушаков ранее рассказал, что Путин и Ким Чен Ын обменялись подарками. Президент России подарил лидеру КНДР адмиральский кортик, чайный сервиз и второй автомобиль Aurus (первый был подарен Ким Чен Ыну в ходе его визита в Россию в сентябре 2023 года). В свою очередь лидер КНДР подарил главе российского государства несколько художественных произведений, в том числе бюстов.

Вечером 18 июня Владимир Путин прибыл в Пхеньян с дружественным государственным визитом. В аэропорту президента встретил Ким Чен Ын, Путин поблагодарил его за тёплый приём.

Путин и Ким Чен Ын провели неформальные переговоры тет-а-тет. Значительное место в этой беседе заняли вопросы безопасности и международной повестки, рассказал президент РФ. Также прошли переговоры делегаций в расширенном составе. 19 июня лидеры двух стран подписали договор о стратегическом партнёрстве между РФ и КНДР, который, по словам Путина, должен стать основой отношений России и КНДР на долгий период.

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