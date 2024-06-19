Донецк, 19 июня, 2024, 05:37 — ИА Регнум. Перешедший на сторону РФ на танке Т-64 бывший военнослужащий ВСУ Максим Лихачёв подал документы на получение российского гражданства. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Паспорт гражданина РФ

Уточняется, что документ подготовят через несколько недель.

Ранее ИА Регнум передавало, что Максим Лихачёв принял решение сдаться российским войскам в конце мая под Донецком. Он прибыл на указанное место на угнанном украинском танке Т-64. Мужчина оказался уроженцем города Краснодона Луганской Народной Республики.

Боец ВСУ принял решение угнать танк, потому что посчитал такой способ передвижения до российских позиций, где его ожидали по предварительной договорённости, более безопасным. Он также добавил, что с начала спецоперации успел послужить в четырёх бригадах ВСУ. В родном посёлке Краснодон у Максима осталась мама. В 19 лет молодой человек, как и многие жители населённого пункта, работал на шахте «Таловская».

Друг Лихачёва рассказал, как угнавший танк боец ВСУ попал в ряды украинской армии. Он подчеркнул, что его товарищ не мог пойти в украинские войска добровольно, так как родом из постоянно обстреливаемого ВСУ города Краснодона в ЛНР.

Максим Лихачёв признал, что спецслужбы Польши предлагали ему заниматься в Донбассе шпионажем. Оказалось, что ранее он уезжал работать в Польшу, где с ним связались представители разведки. Польские спецслужбы интересовались информацией из ДНР и ЛНР, а также местом рождения и фактического проживания ближайших родственников Лихачёва.