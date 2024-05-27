Москва, 27 мая, 2024, 13:31 — ИА Регнум. Друг военнослужащего ВСУ Максима Лихачёва, который сдался в плен российской армии, предварительно угнав украинский танк Т-64, рассказал ИА Регнум, как тот попал на службу в ВСУ. По словам мужчины, Лихачёв не мог пойти на добровольную военную службу, потому что он родом из постоянно обстреливаемого киевским режимом города Краснодон в ЛНР.

Из личного архива

Александр из Ростовской области много лет дружил с 39-летним Максимом Лихачёвым. В последние годы связь была потеряна.

«Максим соответствует своей фамилии. Он по жизни лихач. Добрый, позитивный и отзывчивый. Максим никогда не конфликтовал и всё старался решать словами, а не дракой. Я не верю в то, что пишут про службу в ВСУ. Максим-то и срочную не служил. Проходить службу по контракту никогда не хотел. Не в его характере и жизненных убеждениях воевать. Тем более он из ЛНР. Скорее всего, попал под мобилизацию, а потом всё осознал и нашёл путь выбраться из ВСУ», — рассказал Александр ИА Регнум.

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Раннее СМИ сообщали, что Максим Лихачёв приехал осенью 2022 года из Польши на Украину и в октябре 2022 года через святошинский ТЦК поступил на службу в 101 бригаду ВСУ. Через год он перешёл в 110 бригаду ВСУ. Затем через несколько месяцев проходил службу в 119 бригаде ВСУ, а через месяц уже в 59 бригаде, из которой угнал танк Т-64 и сдался российским военным.

В родном посёлке Краснодон у Максима осталась мама. В 19 лет молодой человек, как и многие жители Краснодона, работал на шахте «Таловская». Для чего он поехал в Польшу, неизвестно. И почему в 2022 году вернулся именно на Украину, а не в Россию — тоже. Но, по словам друзей, Максим — легкомысленный и не думает о последствиях. Друзья считают, что Максим вряд ли интересовался новостями и знал о тотальной мобилизации на Украине, поэтому спокойно вернулся в страну, где и попался военкомам.