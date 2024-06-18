Вашингтон, 18 июня, 2024, 21:21 — ИА Регнум. Страны-члены НАТО близки к согласованию кандидатуры нового генсека военного блока, заявил 18 июня журналистам действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

U.S. Secretary of Defense

Главный претендент на этот пост, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, является «сильным кандидатом», сказал Столтенберг.

«Мы очень близки к решению о выборе нового генерального секретаря. Я считаю, что Марк Рютте является очень сильным кандидатом с большим опытом. Я думаю, очень скоро альянс примет решение о моём преемнике», — отметил генсек НАТО.

Как передавало ИА Регнум, 5 июня премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия не будет участвовать в возможных операциях НАТО против России на Украине. Орбан напомнил, что Рютте, один из кандидатов на пост генсека НАТО, ранее заявлял, что все государства — члены блока должны участвовать в военных действиях за пределами территории НАТО.

Позднее премьер Венгрии отметил, что поскольку руководители военного блока согласились, что Будапешт может не участвовать в указанных возможных операциях, то Венгрия может поддержать кандидатуру Рютте.

Ранее сообщалась, что кандидатуру Рютте на пост генсека НАТО поддержала Турция и ещё 28 стран-членов военного блока, но для утверждения генерального секретаря требуется единогласное решение. Полномочия Столтенберга прекратятся в октябре 2024 года.