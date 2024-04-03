Вашингтон, 3 апреля, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Кандидатуру премьер-министра Нидерландов Марка Рютте на пост генерального секретаря Североатлантического альянса уже поддержали 28 стран, сообщила Нидерландская телерадиовещательная корпорация (NOS) со ссылкой на источники.

Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте

«Подтвердилось, что 28 из 32 стран — членов НАТО поддерживают кандидатуру Рютте. За последние десять дней добавились три страны. Это означает, что нужно заручиться поддержкой ещё четырёх, поскольку требуется единогласная поддержка всех 32 государств-членов», — говорится в материале.

При этом Румыния выдвинула своего кандидата. В марте президент страны Клаус Йоханнис объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост генсека альянса. В Румынии считают, что пришло время для представителя восточноевропейской страны занять место генсека НАТО. Такого раньше никогда не случалось.

В свою очередь, Турция, Венгрия и Словакия пока не заявили о поддержке Рютте.

В материале говорится, что Рютте обсуждает с этими четырьмя странами свою возможную руководящую роль в НАТО. Кто займет этот пост, станет известно не позднее саммита в Вашингтоне, который должен состояться 9–11 июля.

Президент США Джо Байден, поддержав кандидатуру Рютте на посту генерального секретаря НАТО, послал Восточной Европе сигнал. Как отметил старший редактор журнала American Conservative Сумантра Майтра, поддержка кандидатуры Рютте является одним из лучших решений американского президента, поскольку назначение на должность представителя Эстонии или Канады привело бы к большей конфронтации с Россией.