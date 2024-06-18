Якутск, 18 июня, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Изменения налоговой системы будут приняты в августе, сообщил 18 июня президент России Владимир Путин на встрече с жителями Дальнего Востока.

ТАСС

«Что касается изменений в налоговой системе, они должны быть отработаны окончательно правительством и Государственной думой, и где-то в августе, по-моему, планируется их окончательное принятие», — сказал глава государства.

По расчётам Министерства финансов, уточнил он, повышение НДФЛ коснётся не более чем 3,2% налогоплательщиков.

Как передавало ИА Регнум, 28 мая Минфин представил проект изменений по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения. Так, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%. В случае если гражданин имеет доход до 50 млн в год, ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%.

Госдума может принять их уже в весеннюю сессию, что позволит обеспечить реализацию поручений по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания президента Федеральному собранию РФ. Пакет законопроектов по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения Госдума рассмотрит 20 июня в первом чтении.

Целью изменений, как объясняли власти и эксперты, является выстраивание сбалансированной налоговой системы, которая сможет обеспечить поступление ресурсов для решения общенациональных задач, в том числе сокращения неравенства в обществе и экономике, решения социально-экономических вопросов российских регионов.

Глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих изменений.

Предложенные Минфином налоговые изменения обеспечат возможность реализовать в России все нацпроекты и социальные программы, заявил 30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин. Кроме того, в результате внесения поправок налоговая система в России станет более сбалансированной, подчеркнул он.