Москва, 4 июня, 2024, 01:44 — ИА Регнум. Пакет законопроектов по выстраиванию прогрессивной шкалы налогообложения Госдума рассмотрит 20 июня в первом чтении. Об этом сообщил председатель Вячеслав Володин по итогам заседания Совета ГД.

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По словам спикера, Совет направил в 15-дневную рассылку для обсуждения в регионах пакет законопроектов об изменениях налоговой системы.

Также в регионы направлены проект изменений в федеральный бюджет и законопроект, вводящий налоговый возврат 7% уплаченного НДФЛ для семей с двумя или более детьми.

Как сообщало ИА Регнум, правительство России внесло в Госдуму поправки в Налоговый кодекс РФ, подготовленные Министерством финансов для совершенствования налоговой системы, сообщил 3 июня журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Поправки касаются введения прогрессивной шкалы налогообложения на доходы физических лиц со ставками от 13 до 22%.

30 мая правительство России одобрило проект совершенствования налоговой системы. 28 мая Минфин предложил ряд изменений по выстраиванию обновлённой, сбалансированной налоговой системы в России.

В числе изменений — выстраивание прогрессивной шкалы НДФЛ. Так, для граждан, чей годовой доход не превышает 2,4 млн рублей, планируется, что ставка подоходного налога останется прежней — 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн рублей в год она может составить 15%, а при годовом доходе до 20 млн рублей — 18%. В случае если гражданин имеет доход до 50 млн в год, ставка НДФЛ для него должна будет равняться 20%, а доходы сверх этой величины предлагается облагать налогом по ставке 22%.

Благодаря нововведению семьи с детьми, имеющие доход не более 1,5 прожиточного минимума в месяц на человека, смогут получить «кешбэк». Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего 6%. Это нововведение коснётся примерно половины семей с двумя и более детьми. Не пострадают и доходы участников СВО.

Глава Минфина Антон Силуанов ранее отмечал, что прогрессивная шкала налога должна затронуть только обеспеченный класс, а не большинство населения. Он подчеркнул, что семьи с детьми должны оказаться в выигрыше от предстоящих налоговых изменений.