Москва, 30 мая, 2024, 17:51 — ИА Регнум. Предложенные Минфином налоговые изменения, которые сегодня обсуждаются, обеспечат возможность реализовать в России все нацпроекты и социальные программы, заявил 30 мая председатель правительства Михаил Мишустин.

РИА Новости. Александр Астафьев

Благодаря им в стране будет более сбалансированная налоговая система.

«Она должна обеспечить поступление необходимых ресурсов на выполнение всех социальных программ, на общенациональные системные задачи, национальные проекты, государственные программы — на благо наших граждан и нашей экономики», — сказал Мишустин на заседании правительства.

Как сообщало ИА Регнум, Минфин 28 мая предложил на рассмотрение Госдумы и правительства ряд изменений по выстраиванию в России обновлённой налоговой системы. В частности, предлагается повысить ставку налога на прибыль компаний с 20 до 25%, сохранив при этом принцип защиты инвестора от изменения налогового законодательства.

Также предполагается ввести расширенную шкалу НДФЛ. Налоговая ставка в размере 13% останется прежней для граждан с годовым доходом не более 2,4 млн рублей. При годовом доходе от 2,4 млн до 5 млн рублей ставка может составить 15%, а при доходе до 20 млн рублей — 18%.

Благодаря нововведению семьи с детьми, имеющие доход не больше 1,5 прожиточных минимумов в месяц на человека, смогут получить «кэшбэк». Для них фактическая ставка НДФЛ составит всего шесть процентов. Эта нововведение коснётся примерно половины семей с двумя и более детьми стране.

Комментируя предложенные нововведения, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что создание в России более справедливой и сбалансированной налоговой системы сегодня очень востребовано, предложение Минфина широко обсуждается.