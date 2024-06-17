Вашингтон, 18 июня, 2024, 02:35 — ИА Регнум. На предстоящем саммите НАТО участники примут решение об увеличении военной и финансовой поддержки Украины. Об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на встрече с главой Белого дома Джо Байденом.

Nato. int Йенс Столтенберг

«Я ожидаю, что придём к соглашению о лидирующей роли НАТО в предоставлении помощи в безопасности и подготовке, а также союзники договорятся усилить финансовую и военную поддержку Украины», — предположил.

Участие НАТО в финансировании киевского режима должно снизить нагрузку на США, пояснил генсек.

Как сообщало ИА Регнум, страны НАТО на предстоящем 9–11 июля саммите альянса в Вашингтоне намерены объявить об отказе от идеи ввода войск на Украину. По мнению итальянской газеты Corriere della Sera, одной из ключевых фраз, содержащихся в проекте документа, который будет одобрен саммитом НАТО, будет словосочетание «никаких сапог на земле».

Украина не сможет получить поддержку всех 32 членов НАТО по вопросу о членстве в Североатлантическом альянсе к саммиту, заявлял 29 апреля Столтенберг.

Страны-участницы НАТО не смогли согласовать долгосрочное выделение 40 млрд евро ежегодно на поставки оружия Украине, признался генеральный секретарь на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны государств блока.