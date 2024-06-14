Брюссель, 14 июня, 2024, 16:13 — ИА Регнум. Страны — участницы НАТО не смогли согласовать долгосрочное выделение 40 млрд евро ежегодно на поставки оружия Украине. Об этом 14 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав минобороны государств блока.

ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET Министр обороны Украины Рустем Умеров и Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

«Нам ещё предстоит работа над согласованием наших позиций по объёму долгосрочной финансовой помощи [Киеву]», — сказал он в ответ на вопрос об отказе Италии и ряда других стран альянса поддержать выделение по 40 млрд евро в год для оружия Киеву.

Столтенберг уточнил, что НАТО также придётся долго согласовывать позиции по вопросу о вступлении Украины в альянс до саммита блока, который пройдёт в Вашингтоне в июле.

Как сообщало ИА Регнум, в конце мая Столтенберг предложил странам альянса выделять по 40 млрд евро в качестве «помощи» Киеву ежегодно и сделать эти средства обязательными к выделению. Он также предложил распределить эту сумму между странами альянса, чтобы финансирование оружия для Украины было предсказуемым.

Генсек НАТО 12 июня заявил, что министры обороны стран альянса утвердят 13 июня план по выделению Украине оружия на $40 млрд каждый год. По его словам, в случае принятия государствами — членами блока этого предложения поставки оружия киевскому режиму станут обязательными для них.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в конце мая отмечал, что ход спецоперации не поможет изменить никакое западное оружие. Представитель Кремля уточнил, что российские военные продолжают успешно выполнять цели СВО.