Киев, 29 апреля, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Украина не сможет получить поддержку всех 32 членов НАТО по вопросу о членстве в Североатлантическом альянсе к саммиту, который состоится в Вашингтоне, заявил 29 апреля генсек военного блока Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции в Киеве.

Иван Шилов ИА Регнум

Он напомнил, что для положительного решения этого вопроса необходимо одобрение всех стран, входящих в альянс.

«Я не думаю, что будет это соглашение к саммиту в июле, но мы продемонстрируем, как приближаем Украину к НАТО», — сказал Столтенберг.

Генсек также заявил, что совместная работа альянса с Киевом ведёт Украину к «необратимому пути» в НАТО.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля Столтенберг прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским. После этого они провели совместную пресс-конференцию. Генсек НАТО призвал союзников Украины выполнить все данные ей обещания.

Посол России в США Анатолий Антонов 9 апреля назвал категорически неприемлемым для Москвы вступление Украины в НАТО, так как это будет угрозой национальной безопасности. Он подчеркнул, что Россия не смирится с участием Украины во враждебном блоке.