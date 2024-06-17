Брюссель, 18 июня, 2024, 02:19 — ИА Регнум. Главы стран Евросоюза не смогли достигнуть соглашения о переназначении Урсулы фон дер Ляйен председателем Еврокомиссии, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после неформального ужина лидеров 27 государств сообщества.

Europa.eu Урсула фон дер Ляйен

«У нас состоялась дискуссия я считаю, мы движемся в правильном направлении, однако договорённости пока нет», — ответил он журналистам.

Мишель добавил, что вопрос о назначении глав Еврокомиссии, Евросовета и внешнеполитической службы Евросоюза решится до конца июня.

Как сообщало ИА Регнум, 9 июня претендующая на второй срок на посту главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что уверена в своём переизбрании по итогам победы её Европейской народной партии на выборах в Европарламент. Она добавила, что во главе ЕК будет работать с теми, кто разделяет общие цели, включая помощь Украине.

Европейское издание газеты Politico написало, что переизбрание Урсулы фон дер Ляйен может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий. В 2019 году её кандидатуру поддержала коалиция, состоявшая из консервативной Европейской народной партии, либералов и социалистов. Они обеспечили ей незначительное большинство в 383 голоса при необходимом минимуме в 374. Французский депутат Европарламента заявил изданию, что при переизбрании главы ЕК может произойти настоящий сюрприз. По словам неназванного европейского дипломата, фон дер Ляйен лидирует среди других кандидатов, но ещё рано говорить, будет ли она переизбрана.

Фон дер Ляйен избрали на пост главы ЕК в июле 2019 года. Она стала первой в истории женщиной на этой должности. Срок её полномочий в качестве главы ЕК истекает в ноябре 2024 года.