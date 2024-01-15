Брюссель, 15 января, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Переизбрание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, срок полномочий которой истекает в ноябре 2024 года, может оказаться под вопросом из-за роста популярности правых партий. Об этом 15 января написало европейское издание газеты Politico.

Johannes Neudecker/dpa/Global Look Press Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

«С учётом того, что ультраправые набирают силу по всей Европе, фон дер Ляйен может столкнуться с трудностями при попытке повторно одержать победу», — говорится в статье.

Издание напомнило, что в 2019 году кандидатуру фон дер Ляйен поддержала коалиция, состоявшая из консервативной Европейской народной партии, либералов и социалистов. Они обеспечили ей незначительное большинство в 383 голоса при необходимом минимуме в 374.

Французский депутат Европарламента заявил изданию, что при переизбрании главы ЕК может произойти настоящий сюрприз.

По словам неназванного европейского дипломата, фон дер Ляйен лидирует среди других кандидатов, но ещё рано говорить, будет ли она переизбрана.

Как сообщало ИА Регнум, выступление фон дер Ляйен в Страсбурге завершилось под продолжительный собачий лай, который прозвучал из динамиков аудиосистемы центрального зала заседаний. Еврокомиссар подводила итоги председательства Испании в Совете ЕС и призывала показать мощь Европы самим европейцам. В этот момент раздался лай. Через краткий период тишины его заглушил хохот европейских депутатов.