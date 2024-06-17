Берн, 17 июня, 2024, 21:53 — ИА Регнум. Следующая конференция по урегулированию конфликта на Украине будет проходить не в Европе, заявил 17 июня глава департамента международной безопасности МИД Швейцарии, руководитель швейцарской делегации на конференции в Бюргенштоке Габриэль Люхингер в эфире радио SRF.

Наиболее вероятным местом проведения ему видится Саудовская Аравия. Люхингер отметил, что заинтересованные страны должны сами предпринимать шаги для проведения следующей конференции. Кроме того, к участию в новом саммите в том или ином виде должна быть привлечена Россия, подчеркнул он.

«С этого момента Швейцария по запросу ключевых государств будет действовать за кулисами», — добавил Люхингер.

Как передавало ИА Регнум, 15–16 июня в Бюргенштоке прошла конференция по Украине. Итоговый документ, призывающий к соблюдению ядерной, продовольственной и гуманитарной безопасности, изначально поддержали 80 стран из 93 прибывших на саммит. В частности, документ не подписали ЮАР, Армения, Бахрейн, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Ливия, Мексика, Саудовская Аравия, Таиланд и ОАЭ.

Позднее стало известно, что Ирак и Иорданию исключили из списка стран, поддержавших заключительное коммюнике, так как они попали туда по ошибке «из-за проблемы координации».

Кроме того, в коммюнике не вошёл пункт о выводе российских войск, на котором ранее настаивал глава киевского режима Владимир Зеленский.

Результативность «мирного саммита» стремится к нулю, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Российский МИД назвал прошедшую в Бюргенштоке конференцию по Украине провальной. Запад и Киев должны понять, что альтернативы плану президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине не существует, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

Россия и Украина давно бы договорились, если бы её армией командовали те, кто руководствуется национальными интересами, а не интересами хозяев, заявил в мае Владимир Путин. В июне президент назвал условия, при которых Россия готова вести переговоры о завершении конфликта: киевский режим должен, в частности, отказаться от планов вступить в НАТО, а также признать возвращение ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России и вывести свои войска с их территории.