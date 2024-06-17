Вашингтон, 17 июня, 2024, 20:04 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг 17 июня в ходе своего выступления в центре имени Вудро Вильсона в Вашингтоне дважды допустил оговорку, рассуждая о поставках истребителей F-16 на Украину.

U.S. Secretary of Defense

Генсек НАТО сначала назвал Воздушные силы Украины «ВВС НАТО», а потом заявил, что истребителями будут управлять «пилоты НАТО». В обоих случаях он сразу исправился.

«Передача Украине самолетов F-16 сделает будущие ВВС НАТО, то есть Украины, полностью совместимыми с НАТО. Самолёты НАТО, пилоты НАТО, то есть подготовленные НАТО, а также все процедуры НАТО», — сказал Столтенберг.

Он также напомнил о планах военного блока и киевского режима достичь полной совместимости вооружённых сил, что должно позволить Украине полноценно присоединиться к альянсу сразу после того, как будет принято соответствующее политическое решение.

Как передавало ИА Регнум, о намерении поставить киевскому режиму истребители F-16 ранее заявили руководители ряда западных стран, в том числе Дании, Норвегии, Нидерландов и Бельгии.

4 июня издание Defense News написало, что программа и качество обучения лётчиков ВСУ управлению истребителями F-16 оставляет желать лучшего. Автор публикации уточнил, что пока Запад не сумел подготовить достаточного количества ни пилотов, ни инженеров для обслуживания F-16, а сами поставки этих самолётов оказались удручающе долгими.

Глава МИД России Сергей Лавров в мае предупредил, что передача Украине F-16 будет для Москвы преднамеренным сигналом НАТО в ядерной сфере, так как самолёты способны нести ядерное оружие. Он отметил, что альянс использовал эти истребили в том числе для совместных ядерных миссий.

Президент России Владимир Путин в марте заявил, что передача Киеву истребителей F-16 не изменит ситуацию на фронте. Российская армия будет уничтожать эти американские самолёты так же, как до этого уничтожала другую технику, поставленную на Украину, подчеркнул глава государства.