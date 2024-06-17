Москва, 17 июня, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Правительство России увеличило размер прожиточного минимума на 2025 год из расчёта медианного дохода за 2023 год. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что президент России Владимир Путин 7 мая подписал указ, в котором утвердил одной из национальных целей развития — сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержку семьи. Для достижения этой цели, важно чётко выполнять социальные обязательства, подчеркнул Мишустин.

Так, размер прожиточного минимума на 2025 год будет рассчитываться от медианного дохода за 2023 год.

«Обеспечение социальных гарантий — это наш приоритет. И люди должны получать положенную им поддержку государства своевременно и в полном объеме. Прошу это контролировать по всей стране», — отметил премьер-министр.

Как передавало ИА Регнум, с 1 февраля 2024 года в России проиндексировали более 40 различных пособий и повысили материнский капитал. Мишустин подчёркивал, что мера коснётся около 20 млн человек. В том числе повысили выплаты инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, труда и другим гражданам.

Путин во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 7 июня заявил, что с 2025 года МРОТ в России составит 48% медианной зарплаты и будет равен около 22 тыс. рублей. В дальнейшем МРОТ, по словам президента, будет завязан на индексацию общего роста зарплат в экономике.

В начале мая парламентарии предложили установить МРОТ в размере 30 тысяч рублей. Авторы инициативы отметили, что МРОТ нужно повышать более высокими темпами.

В апреле российский лидер объявил о планах продолжить индексацию МРОТ. В ближайшие годы этот показатель должен вырасти вдвое и к 2030 году составить 35 тыс. рублей, подчёркивал Путин.