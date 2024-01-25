Москва, 25 января, 2024, 15:06 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что с 1 февраля в стране проиндексируют более 40 различных пособий и вырастет материнский капитал.

Bulkin Sergey/Global Look Press

«С 1 февраля будут проиндексированы свыше сорока различных выплат и пособий. Соответствующее постановление правительства подготовлено. Вырастет также материнский капитал. По поручению главы государства он стал индексироваться в течение последних нескольких лет, и в этом году он составит около 630 тыс. рублей на первенца и почти 834 тыс. на второго и последующих детей», — сообщил он.

Мишустин подчеркнул, что индексация коснётся около 20 млн человек и все они должны получать положенные средства без промедления. По его словам, в том числе предусмотрено повышение выплат инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий, Героям России, труда и другим гражданам.

Как сообщало ИА Регнум, 16 января Минтруд России сообщил, что с 1 февраля запланирована индексация более 40 видов госвыплат и что повышение затронет более 20 млн получателей. Согласно документу, устанавливается коэффициент индексации из фактического индекса потребительских цен за предыдущий год. В 2024 году коэффициент индексации составит 1,074. Как пояснил глава ведомства Антон Котяков, на 7,4% будут проиндексированы более 40 выплат, пособий и компенсаций.

Помимо этого, он сообщил об индексации маткапитала. По его словам, выплаты на первого ребёнка составят 630,4 тыс. рублей, на второго — 833 тыс. рублей. Родителям, уже получившим выплату при рождении первого ребёнка, при рождении второго положена доплата в размере 202,6 тыс. рублей.

23 января президент России Владимир Путин закрепил статус многодетной семьи. Таким семьям в стране гарантировали ряд мер соцподдержки со стороны государства на федеральном и региональном уровнях, в перечне которых оказались различные пособия и выплаты, пенсии и привилегии.