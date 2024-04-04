Москва, 4 апреля, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин объявил о планах властей продолжить индексацию МРОТ в стране. В ближайшие годы, указал глава государства, минимальный размер оплаты труда должен вырасти вдвое, а к 2030 году составить 35 тыс. рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы обязательно продолжим индексировать минимальный размер оплаты труда, который уже заметно повышен при содействии профсоюзов», — сказал Путин на съезде Федерации независимых профсоюзов России.

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С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России увеличился на три тысячи рублей, или 18,5%, достигнув показателя в 19 242 рублей в месяц. Повышение затронуло около 4,8 млн россиян. Размер МРОТ устанавливается федеральным законодательством и периодически пересматривается.

Также президент призвал сделать всё, чтобы заработные платы в стране выплачивались в полном объёме и без каких-либо задержек.

Кроме того, в ходе выступления на съезде профсоюзов глава государства отметил, что безработица в стране достигла минимальных значений и сегодня в России её фактически нет. В ближайшие годы безработица стране не грозит. Зато сохраняется риск дефицита кадров, указал Путин. В связи с этим крайне важно повышать квалификацию работников. В ближайшие годы российской экономике очень понадобятся квалифицированные рабочие кадры. В то же время важно добиться роста доходов квалифицированных, нужных стране специалистов. Надо устранить разрывы в оплате труда в разных регионах, добавил президент.